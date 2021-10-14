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مهاجم ساوثهامبتون يغيب عن مواجهة ليدز بسبب الإصابة

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أدامز ترعض لإصابة عضلية

مهاجم ساوثهامبتون يغيب عن مواجهة ليدز بسبب الإصابة

ساوثهامبتون - رويترز

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قال المدرب رالف هازنهوتل يوم الخميس، إن تشي أدامز مهاجم ساوثهامبتون سيغيب عن مباراة فريقه على أرضه أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال اللعب مع منتخب أسكتلندا.

واستبعد أدامز من مواجهة اسكتلندا أمام جزر فارو بعد إصابته في الفوز 3-2 على إسرائيل في هامبدون بارك.

وقال هازنهوتل في مؤتمر صحافي "الإصابة ليست خطيرة لكنه سيغيب عن مباراة مطلع الأسبوع. لم أشاهد باقي اللاعبين لكن التقارير بشأنهم مشجعة".

ويحتل فريق المدرب هازنهوتل الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن المركز 17 بأربع نقاط من سبع مباريات، وتوقع هازنهوتل مباراة صعبة أمام ليدز الذي يتقدم عليه بمركز في الترتيب.

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