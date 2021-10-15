أهلي جدة ينشد فوزه الأول على حساب الاتفاق

يسعى أهلي جدة لتحقيق فوزه الأول حينما يستضيف الاتفاق على ستاد الأمير عبدالله الفيصل، في حين يبحث الشباب عن مواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن، ويتطلع الفيحاء لاستعادة توازنه حينما يواجه الرائد، وفي حائل يلتقي الطائي أمام ضيفه أبها الجريح، في افتتاح المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة يسعى الأهلي لتحقيق انتصاره الأول هذا الموسم حينما يستضيف الاتفاق.

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وعانى الأهلي كثيراً حيث قدّم أسوأ بداية له بتاريخه في الدوري السعودي حيث لم يحقق أي انتصار في المراحل السبع الماضية.

ويعيش الأهلي وضعاً حرجاً للغاية حيث تعادل الفريق في أول 7 مباريات وخسر آخر لقاءين أمام الفيحاء واتحاد جدة حيث يحتل المركز 14 بفارق نقطتين عن التعاون متذيل الترتيب.

وعلى الرغم من سوء نتائج الفريق إلا أن إدارته قررت تجديد الثقة بالألباني بيسنيك هاسي مدرب الفريق والذي سيقود الفريق غداً.

وتلقى مدرب الأهلي ضربةً قوية بعد تأكد غياب حارسه الدولي محمد العويس لمدة شهرين بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب السعودي أمام المنتخب الصيني يوم الثلاثاء الماضي.

وفي المقابل لا يختلف وضع الاتفاق كثيراً عن مضيفه حيث عانى من سوء النتائج حيث لم يعرف طعم الفوز في آخر 6 مباريات له واكتفى بتحقيق فوزه الوحيد الذي كان على الباطن في المرحلة الأولى.

وقررت إدارة الاتفاق إنهاء التعاقد مع المدرب السعودي خالد العطوي الذي قاد الفريق في الموسمين الماضيين لتعين الصربي فلادان ميلوفيتش مدرب الأهلي السابق.

وفي حفر الباطن يسعى الشباب لمواصلة انتصاراته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن.

ونجح الشباب بالعودة إلى الانتصارات بعد فوزه في المرحلة السابقة على ضيفه الفيحاء 2-1.ويدخل النادي العاصمي المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 9 نقاط وبفارق 7 نقاط عن المتصدر اتحاد جدة.

وفي المقابل يبحث الباطن في إيقاف مسلسل إهدار النقاط والعودة لسكة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الخمس الماضية حيث يحتل المركز 13 برصيد 6 نقاط.

وعلى ملعب مدينة المجمعة الرياضية يسعى الفيحاء لتحقيق الفوز بعد غياب حينما يستضيف الرائد المتعثر.

وتوقفت انتصارات الفيحاء بعد تلقيه خسارته الثانية هذا الموسم من أمام مضيفه الشباب 2-1 ليتراجع للمركز السادس برصيد 10 نقاط مع تبقي له مواجهة مؤجلة مع الهلال.

وفي المقابل يبحث الرائد عن استعادة توازنه والعودة لسكة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين السابقتين بعد تعادله أمام الفيصلي وخسارته من ضمك ليتراجع للمركز الخامس برصيد 11 نقطة.

وفي حائل يسعى الطائي لمواصلة صحوته حينما يستضيف أبها الجريح.

ونجح الطائي بإيقاف مسلسل الخسائر بعد تحقيقه فوزين متتاليين في المرحلتين السابقتين على حساب الاتفاق والتعاون ليتقدم للمركز 11.

وفي المقابل يبحث عن إيقاف مسلسل الخسائر والعودة لسكة الانتصارات حيث خسر الفريق في آخر 4 مباريات ليتراجع للمركز قبل الأخير.