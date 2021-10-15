البرازيل تعود للانتصارات بفوز كبير على أوروغواي

عاد المنتخب البرازيلي إلى طريق الانتصارات وواصل انطلاقته نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر، حيث تغلب على منتخب أوروغواي 4 - 1 مساء الخميس ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى المونديال.

وكان المنتخب البرازيلي قد حقق تسعة انتصارات متتالية في التصفيات ثم سقط في فخ التعادل أمام منتخب كولومبيا يوم الأحد الماضي لكنه عاد سريعا إلى طريق الانتصارات على حساب ضيفه منتخب أوروغواي.

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وتقدم المنتخب البرازيلي بهدفين سجلهما نيمار ورافينيا خلال أول 18 دقيقة، وذلك في أول مباراة يشارك فيها رافينيا ضمن التشكيل الأساسي للمنتخب. وسجل نيمار هدفه في الدقيقة العاشرة ثم أحرز رافينيا الهدف الثاني من متابعة لكرة سددها نيمار وتصدى لها دييغو غودين وزميله حارس المرمى فيرناندو موسليرا.

وكاد الهدف الثالث للبرازيل أن يأتي في الدقيقة 34 عندما توغل نيمار ورافينيا داخل منطقة الجزاء وقدما أكثر من محاولة لهز الشباك لكن محاولاتهما باءت بالفشل. وبعد بداية الشوط الثاني، تصدى موسليرا لكرتين من غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي كما أحبط محاولة أخرى لرافينيا.

وأسكن النجم الأوروغوياني إدينسون كافاني الكرة في شباك البرازيل في الدقيقة 56 لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 58، أضاف رافينيا الهدف الثاني له والثالث لمنتخب بلاده، حيث فرض الفريق البرازيلي سيطرته على المباراة وعزز تقدمه رغم تألق موسليرا حارس مرمى أوروغواي في التصدي لأكثر من كرة خطيرة أخرى.

ورد منتخب أوروغواي بهدف سجله النجم لويس سواريز في الدقيقة 77 من ضربة حرة، ليرفع سواريز رصيده من الأهداف الدولية إلى 65 هدفا.

وكان المنتخب البرازيلي قد حافظ على نظافة شباكه في ست مباريات متتالية في التصفيات، لكن هدف سواريز هو الثاني الذي يسكن شباك البرازيل خلال آخر ثلاث مباريات.

وفي الدقيقة 86، اختتم غابرييل باربوسا التسجيل بالهدف الرابع للمنتخب البرازيلي، مستغلا تمريرة من نيمار، وقد احتسب الحكم الهدف بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 31 نقطة في الصدارة بفارق ست نقاط أمام نظيره الأرجنتيني صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أوروغواي عند 16 نقطة في المركز الخامس.

ويخوض المنتخب البرازيلي مباراته المقبلة في التصفيات في العاشر من نوفمبر حيث يستضيف نظيره الكولومبي، كما يستضيف منتخب أوروغواي نظيره الأرجنتيني في اليوم نفسه.