بعد غياب أكثر من عام.. بيرنات يعود إلى قائمة باريس

أعلن باريس سان جيرمان المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة، عودة الظهير خوان بيرنات لتشكيلة الفريق بعد أكثر من عام عقب التعافي من مشكلة بالركبة.

وعانى اللاعب الإسباني من قطع بالرباط الصليبي بالركبة في 16 سبتمبر العام الماضي خلال مواجهة ضد ميتز في الدوري ولم يشارك بعدها.

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واختير بيرنات ضمن 22 لاعبا لمواجهة أنجيه اليوم الجمعة بينما يغيب ليونيل ميسي ونيمار والحارس كيلور نافاس لمشاركتهم في تصفيات كأس العالم أمس الخميس.

ويتصدر سان جيرمان الترتيب ولديه 24 نقطة من تسع مباريات بينما يحتل أنجيه المركز الرابع بفارق ثماني نقاط.