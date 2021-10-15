سولشاير يعلن عودة راشفورد إلى قائمة مانشستر يونايتد

قال أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، إنه سيضم المهاجم ماركوس راشفورد لتشكيلته لمباراة خارج ملعبه أمام ليستر سيتي يوم السبت بينما استأنف القائد هاري ماغواير التدريبات بعد مشكلة في ربلة الساق.

وخضع راشفورد لجراحة في الكتف في أغسطس ولم يلعب منذ هزيمة إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا أمام إيطاليا في يوليو.

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وقال سولشاير "سيكون في التشكيلة. لن أخبركم إذا كان سيبدأ المباراة. اجتهد اللاعب كثيرا للعودة خلال فترة إصابته. كان رائعا هذا الأسبوع في التدريبات ويتطلع بشدة للعب".

وكانت آخر مباراة خاضها ماغواير قبل ثلاثة أسابيع أمام أستون فيلا وتدرب اليوم الجمعة لأول مرة منذ إصابته لكن من غير المرجح مشاركته في المباراة أمام ناديه السابق.

وأكد سولشاير أن رافائيل فاران شريك ماغاير في مركز قلب الدفاع سيغيب "عدة أسابيع" بسبب إصابة في أعلى الفخذ خلال اللعب مع منتخب بلاده فرنسا.

وقال المدرب النرويجي "نواجه مشاكل أحيانا خلال التوقف الدولي مثل إصابة رفائيل فاران لكن إيريك بيلي وفيكتور ليندلوف شاركا أيضا في مباريات دولية واستمتعا باللعب لوقت طويل في المباريات".

وسيغيب لاعب الوسط فريد والمهاجم إدينسون كافاني أيضا بعد مشاركتهما في مباراة بتصفيات كأس العالم بين البرازيل وأوروغواي يوم الخميس.

ويواجه يونايتد جدولا مزدحما بالمباريات حيث سيتقابل مع ليستر وبعده ليفربول وتوتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الممتاز إضافة لمواجهة أتالانتا ذهابا وإيابا في دوري الأبطال.