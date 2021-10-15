مارتينيز يمنح الأرجنتين نقاط البيرو

حافظ المنتخب الأرجنتيني على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ25 على التوالي وتغلب على منتخب بيرو 1 - صفر مساء الخميس ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

ويدين المنتخب الأرجنتيني بفضل كبير في الفوز للاعبه لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

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وكاد منتخب بيرو أن يتعادل في الدقيقة 65 لكن العارضة تصدت لكرة سددها يوشيمار يوتون من ضربة جزاء.

ورفع المنتخب الأرجنتيني، الذي يدربه ليونيل سكالوني، رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني بالتصفيات بفارق ست نقاط خلف المنتخب البرازيلي المتصدر، بينما تجمد رصيد بيرو عند 11 نقطة في المركز التاسع قبل الأخير، علما أن المباراة كانت الحادية عشرة للأرجنتين والثانية عشرة لبيرو في التصفيات.

وقدم المنتخب الأرجنتيني بداية قوية في المباراة التي أقيمت على ملعب المونومينتال، وصنع رودريغو دي بول محاولتين خطيرتين في الدقائق الأولى. وعلى الجانب الآخر، تصدى الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيز لكرة خطيرة سددها جيانلوكا لابادولا من ضربة حرة.

واستطاع المنتخب الأرجنتيني هز شباك منافسه في الدقيقة التاسعة عن طريق كريستيان روميرو، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار).

ومع تواجد ليونيل ميسي على رأس نجوم المنتخب الأرجنتيني، تألق دي بول من خلال تمريراته المتقنة وقد لعب دورا في تسجيل هدف المباراة الوحيد.

فقد تبادل دي بول الكرة ببراعة مع ناهويل مولينا ثم هيأها الأخير إلى لاوتارو مارتينيز الذي أسكنها في شباك الحارس بيدرو جاليسي في الدقيقة 43 .

وشارك جيفرسون فارفان، 36 عاما، من مقعد البدلاء ليسجل المشاركة رقم 100 له، وقد أصبح سادس لاعب في بيرو يدخل نادي المئة.

وسرعان ما وضع فارفان بصمته في المباراة حيث حصل على ضربة جزاء إثر تعرضه لعرقلة من إميليانو مارتينيز، وتقدم يوتون لتنفيذ الضربة لكن الكرة اصطدمت بالعارضة.

وكاد ميسي أن يضيف الهدف الثاني للأرجنتين من ضربة حرة قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة، لكن جاليسي تصدى للكرة.

ويحل المنتخب الأرجنتيني ضيفا في مباراته المقبلة على منتخب أوروغواي في العاشر من نوفمبر، بينما يستضيف منتخب بيرو منتخب بوليفيا في اليوم نفسه.