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مدرب بايرن ميونخ يستدعي هرنانديز المباراتين المقبلتين

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لوكاس في مباراة سابقة

مدرب بايرن ميونخ يستدعي هرنانديز المباراتين المقبلتين

ميونخ - د ب أ

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تقرر أن يشارك لوكاس هرنانديز في مباراة فريقه بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أمام باير ليفركوزن بعد غد الأحد وبعدها بثلاثة أيام في المباراة أمام بنفيكا البرتغالي، رغم أنه يواجه حكما بالسجن في إسبانيا لانتهاكه أمرا تقييديا.

وقال جوليان ناغلسمان، المدير الفني للصحفيين، اليوم الجمعة :" إنه كما هو دائما، تدرب بشكل جيد وهو جزء من خططي في المباراتين المقبلتين. إذا كان بصحة جيدة، فبالتالي سيلعب المباراتين".

ويجب على المدافع الفرنسي هرنانديز، 25 عاما، أن يظهر أمام محكمة مدريد عشية مباراة فريقه في لشبونة يوم الأربعاء المقبل، ثم سيكون لديه عشرة أيام لبدء فترة السجن لمدة ستة أشهر.

وكان أمر التقييد في الأصل وقع عليه وعلى صديقته في ذلك الوقت أميليا أوسا لورينتي، بسبب مشادة عنيفة في 2017 عندما كان لاعبا في أتلتيكو مدريد.

وبعد ذلك تم القبض عليهما وهما عائدين إلى إسبانيا بعد أن تزوجا، قبل أن تنتهي فترة الستة أشهر، وحكم على هيرنانديز بالسجن ستة أشهر.

ويظل أمر التقييد قائما في إسبانيا حتى حال التصالح من أجل منع أي نوع من أنواع التصالح الإجباري.

وقدم اللاعب استئنافا أمام محكمة أعلى. وذكرت تقارير أنه لم يتضح بعد متى ستنظر المحكمة دعوى الاستئناف، وما كان ذلك سيعفيه من دخول السجن.

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