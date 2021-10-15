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مدرب توتنهام: لست قلقاً من صيام كين عن التسجيل

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المدرب ونجمه

مدرب توتنهام: لست قلقاً من صيام كين عن التسجيل

لندن - رويترز

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قال نونو إسبيريتو سانتو مدرب توتنهام هوتسبير يوم الجمعة، إنه يشعر بالارتياح من أداء هاري كين، ويساند المهاجم من أجل العودة قريبا لتسجيل الأهداف.

ولم يسجل كين أي هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حتى الآن بعد مشاركته في ست مباريات، لكنه أحرز هدفين في دوري المؤتمر الأوروبي، وثلاثة مع منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم.

وقال نونو في مؤتمر صحفي قبل الانتقال لمواجهة نيوكاسل في الدوري يوم الأحد "إنه يؤدي بشكل طبيعي (رد الفعل على أدائه). هاري بالتأكيد اعتاد على ذلك، لكننا نشعر بالارتياح. ندرك أن هاري يعني أكثر بكثير من تسجيل الأهداف فيما يتعلق بما يقوم به مع الفريق. إنه لاعب كرة قدم رائع، أحد أفضل اللاعبين، وستأتي الأهداف بشكل طبيعي".

وأضاف المدرب البرتغالي أنه سيقرر مصير مشاركة كريستيان روميرو ودافينسون سانشيز وإيمرسون رويال وجيوفاني لوسيلسو بعد خوض الرباعي مباريات في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 يوم الخميس.

وقال "إنهم يغادرون أميركا الجنوبية الآن. سينضمون لنا غدا وبعدها سنرى. تلقينا تقريرا يفيد بأنهم أنهوا المباريات بشكل جيد. بعضهم خاض 90 دقيقة، ليس بينهم دافينسون سانشيز، لكن نتوقع انضمامهم وبعدها سنرى".

وعاد الجناح ستيفن بيرغفاين للتدريبات عقب تعافيه من إصابة في الكاحل، لكن نونو قال إنه غير متأكد من مشاركة اللاعب الهولندي أمام نيوكاسل.

ويحتل توتنهام المركز الثامن في الدوري برصيد 12 نقطة من سبع مباريات بينما يأتي نيوكاسل، الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن، في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط.

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