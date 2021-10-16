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بنزيمة: "الكلاسيكو" أفضل مباراة في العالم

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بنزيمة في مباراة سابقة بين برشلونة وريال مدريد

بنزيمة: "الكلاسيكو" أفضل مباراة في العالم

مدريد - د ب أ

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أكد كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة لا تزال الأفضل في كرة القدم رغم عدم تواجد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو خارج الفريقين.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة في 24 أكتوبر الجاري فيما تعد بداية حقبة جديدة في تاريخ المواجهة الأكثر شهرة في كرة القدم.

وكان رونالدو قد رحل عن ريال مدريد لينضم إلى يوفنتوس في عام 2018 ثم عاد بعدها إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما رحل ميسي هذا الصيف عن برشلونة وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وانضم ميسي، المتوج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم ست مرات والذي كان ضمن الفريق الأول لبرشلونة منذ عام 2004، إلى سان جيرمان في صفقة انتقال حر، نظرا لعدم استطاعة النادي الكتالوني تجديد العقد معه.

ويعد بنزيمة، الذي يحتل الصدارة في الدوري حاليا من حيث عدد الأهداف (تسعة أهداف) وعدد التمريرات الحاسمة (سبعة)، من أبرز العناصر المرتقبة في الكلاسيكو، وأكد أن إثارة المواجهة لم تتراجع.

وقال بنزيمة في تصريحات لشبكة "إي.إس.بي.إن" : بالنسبة لي، الأمور تبدو كما هي. لا تزال هذه أفضل مباراة حاليا في كرة القدم، الأمرلا يتعلق باللاعبين المتواجدين، أو اللاعبين الذين رحلوا أو القادمين. فمواجهة ريال وبرشلونة تاريخية.

وتابع : الأسماء تتغير، في الماضي كان هناك زين الدين زيدان ورونالدينيو ورونالدو وصامويل إيتو. مواجهة ريال وبرشلونة ستظل دائما مواجهة ريال وبرشلونة.

ويعد ريال مدريد المرشح الأوفر حظا للفوز، رغم أن المباراة ستقام على ملعب كامب

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