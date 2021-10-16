سولشاير يطالب راشفورد بالتركيز داخل الملعب

أكد أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أنه يتعين على مهاجم فريقه ماركوس راشفورد التركيز بصفة أساسية على كرة القدم حتى يتسنى له مواجهة تحديات مسيرته مع النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ومع منتخب انجلترا للعبة.



وخضع راشفورد لجراحة في الكتف في أغسطس الماضي ولم يشارك في أي مباراة منذ هزيمة انجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2020 في يوليو الماضي أمام إيطاليا لكنه ربما يشارك لأول مرة في الموسم الحالي في مباراة فريقه في وقت لاحق من اليوم السبت على أرض ليستر سيتي في الدوري الانجليزي الممتاز.



ومنح راشفورد (23 عاما) وساما وطنيا في العام الماضي تقديرا لخدماته التي قام بها لمساعدة الأطفال الفقراء خلال أزمة "كوفيد-19" كما أصبح أصغر شخص سنا تمنحه جامعة مانشستر الدكتوراه الفخرية في وقت سابق من الشهر الجاري.



وقال المدرب سولشاير: لقد قام بأشياء متميزة في سن مبكرة لكنه الآن في مرحلة هامة على مستوى مسيرته الرياضية بينما تتعزز خبراته. ما قام به خارج الملعب أيضا، لأنه قدم أشياء رائعة والآن ربما عليه منح الأولوية لكرة القدم لأنه يواجه تحديا هنا على مستوى مانشستر يونايتد وعلى مستوى منتخب إنجلترا، وأنا على ثقة بأن ماركوس سيقدم أفضل ما لديه في السنوات المقبلة.



وفي الموسم الماضي أحرز راشفورد 21 هدفا وهيأ 15 فرصة تهديف في جميع المنافسات مع يونايتد بينما أكد سولشار أن النادي سيمنحه الفرصة للوصول لأفضل مستوى خلال الموسم الحالي.



وأردف سولشاير: هو يعرف أننا نتوقع منه الكثير لكننا سنمنحه الوقت لاستعادة سابق تألقه والتطور للمستوى الذي يمكنه الوصول إليه.

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