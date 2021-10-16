.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سيتي يعبر بيرنلي.. وليستر يزيد متاعب يونايتد برباعية

  • الخط
من الرباعية

سيتي يعبر بيرنلي.. وليستر يزيد متاعب يونايتد برباعية

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وعاد للضغط على ليفربول وتشيلسي بفوزه الثمين 2 - صفر على بيرنلي اليوم السبت في المرحلة الثامنة من المسابقة.

وفي المقابل، واصل مانشستر يونايتد نتائجه الهزيلة في المسابقة وضاعف الضغوط على مديره الفني أولي غونار سولشاير بالهزيمة 2 - 4 أمام مضيفه ليستر سيتي.

على استاد "الاتحاد" في مانشستر ، أفلت مانشستر سيتي من فخ الدفاع المتكتل لبيرنلي وحقق فوزا مستحقا 2 - صفر على ضيفه ليرفع رصيده إلى 17 نقطة ويتقدم للمركز الثاني في جدول المسابقة مؤقتا فيما تجمد رصيد بيرنلي عند ثلاث نقاط بعدما فشل مجددا في تحقيق أي فوز بالمسابقة هذا الموسم. وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله برناردو سيلفا في الدقيقة 12 . وفي الشوط الثاني ، سجل البلجيكي كيفن دي بروين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 70 علما أنه الهدف الـ70 له مع الفريق.

وعلى استاد "كينغ باور" ، واصل مانشستر يونايتد نتائجه الهزيلة في البطولة وخسر 2 - 3 أمام مضيفه ليستر سيتي ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الرابع ، وارتفع رصيد ليستر إلى 11 نقطة علما بأنه حقق الفوز الأول له في آخر خمس مباريات خاضها في المسابقة. وكان مانشستر يونايتد هو البادئ بالتسجيل عن طريق ميسون غرينوود في الدقيقة 19، ولكن ليستر رد بهدف عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1. وفي الشوط الثاني، تقدم ليستر بهدف سجله سويونكو في الدقيقة 79 وتعادل ماركوس راشفورد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 82 قبل أن يحرز المهاجم جيمي فاردي هدف التقدم لليستر في الدقيقة 83 فيما أحرز باتسون داكا الهدف الرابع لليستر في الوقت بدل الضائع للمباراة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صندوق الاستثمارات العامة يطلق مشروع صندوق الاستثمارات العامة يطلق مشروع "THE RIG"
بعد تعرضه لحادث مروع.. صديق مقرب لوائل كفوري يطمئن بعد تعرضه لحادث مروع.. صديق مقرب لوائل كفوري يطمئن
الأكثر قراءة
رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
من هو من هو "الجلاجل" وزير الصحة السعودي الجديد؟
خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية
سيارة محمد رمضان وسقوط لبلبة.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟ سيارة محمد رمضان وسقوط لبلبة.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟
السعودية تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية ابتداء من الأحد 17 أكتوبر السعودية تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية ابتداء من الأحد 17 أكتوبر
واقعة غريبة..إخراج هاتف من معدة مصري ابتلعه قبل نصف عام واقعة غريبة..إخراج هاتف من معدة مصري ابتلعه قبل نصف عام
قبل أن تذهب
فشل مساعي حزب الله من إزاحة القاضي بيطار بقضية انفجار مرفأ بيروت
فشل مساعي حزب الله من إزاحة القاضي بيطار بقضية انفجار مرفأ بيروت
اكتشف المزيد