سيتي يعبر بيرنلي.. وليستر يزيد متاعب يونايتد برباعية

استعاد مانشستر سيتي نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وعاد للضغط على ليفربول وتشيلسي بفوزه الثمين 2 - صفر على بيرنلي اليوم السبت في المرحلة الثامنة من المسابقة.

وفي المقابل، واصل مانشستر يونايتد نتائجه الهزيلة في المسابقة وضاعف الضغوط على مديره الفني أولي غونار سولشاير بالهزيمة 2 - 4 أمام مضيفه ليستر سيتي.

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على استاد "الاتحاد" في مانشستر ، أفلت مانشستر سيتي من فخ الدفاع المتكتل لبيرنلي وحقق فوزا مستحقا 2 - صفر على ضيفه ليرفع رصيده إلى 17 نقطة ويتقدم للمركز الثاني في جدول المسابقة مؤقتا فيما تجمد رصيد بيرنلي عند ثلاث نقاط بعدما فشل مجددا في تحقيق أي فوز بالمسابقة هذا الموسم. وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله برناردو سيلفا في الدقيقة 12 . وفي الشوط الثاني ، سجل البلجيكي كيفن دي بروين الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 70 علما أنه الهدف الـ70 له مع الفريق.

وعلى استاد "كينغ باور" ، واصل مانشستر يونايتد نتائجه الهزيلة في البطولة وخسر 2 - 3 أمام مضيفه ليستر سيتي ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز الرابع ، وارتفع رصيد ليستر إلى 11 نقطة علما بأنه حقق الفوز الأول له في آخر خمس مباريات خاضها في المسابقة. وكان مانشستر يونايتد هو البادئ بالتسجيل عن طريق ميسون غرينوود في الدقيقة 19، ولكن ليستر رد بهدف عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1. وفي الشوط الثاني، تقدم ليستر بهدف سجله سويونكو في الدقيقة 79 وتعادل ماركوس راشفورد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 82 قبل أن يحرز المهاجم جيمي فاردي هدف التقدم لليستر في الدقيقة 83 فيما أحرز باتسون داكا الهدف الرابع لليستر في الوقت بدل الضائع للمباراة.