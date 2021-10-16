صلاح يواصل هوايته بكتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي

واصل اللاعب المصري محمد صلاح كتابة التاريخ في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وعادل النجم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا من حيث عدد الأهداف في الدوري الإنجليزي.

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه واتفورد اليوم السبت بالمرحلة الثامنة من المسابقة ليرفع رصيده إلى 104 أهداف في الدوري الإنجليزي ويتقاسم مع دروغبا صدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي على مدار التاريخ.

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وكان السنغالي ساديو ماني زميل صلاح بفريق ليفربول انضم إلى نادي المئة بالدوري الإنجليزي في نفس المباراة بعدما سجل الهدف رقم 100 له في الدوري الإنجليزي وهو الهدف الأول لليفربول في شباك واتفورد يوم السبت.

وجاء هدف ماني في الدقيقة التاسعة من المباراة إثر تمريرة من صلاح ثم سجل صلاح هدفه رقم 104 بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني.

ويستطيع صلاح الانفراد بصدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة في الدوري الإنجليزي من خلال أي هدف آخر يحرزه لليفربول.