.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كلوب بثقة: صلاح أفضل لاعب في العالم

  • الخط
كلوب ليفربول صلاح
المدرب الألماني محتضناً النجم المصري

كلوب بثقة: صلاح أفضل لاعب في العالم

ليفربول - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أشاد يورغن كلوب مدرب ليفربول بالمتألق محمد صلاح، واعتبره أفضل لاعب في العالم، بعد الفوز 5-صفر على واتفورد، حيث سجل النجم المصري هدفا رائعا وصنع هدفا بتمريرة متقنة في عرض آخر مذهل لإظهار موهبته.

ومرر صلاح كرة رائعة بوجه القدم الخارجي إلى ساديو ماني ليفتتح التسجيل، وأضاف هدفا بمهارة فردية ليجعل النتيجة 5-صفر في أول مباراة لصاحب الأرض تحت قيادة مدربه الجديد كلاوديو رانييري.

وقال كلوب لمحطة "بي.تي سبورت" التلفزيونية: "احضروا هنا، من أفضل منه؟ لا ينبغي أن نتحدث عن ميسي ورونالدو وما حدث منهما لكرة القدم العالمية وسيطرتهما التامة، لكن الآن هو الأفضل.

وأضاف: أداؤه كان مذهلاً اليوم. تمريرة الهدف الأول كانت رائعة، وهدفه كان استثنائياً. إنه على القمة وكلنا نرى ذلك.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 7 أهداف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
صندوق الاستثمارات العامة يطلق مشروع صندوق الاستثمارات العامة يطلق مشروع "THE RIG"
بعد تعرضه لحادث مروع.. صديق مقرب لوائل كفوري يطمئن بعد تعرضه لحادث مروع.. صديق مقرب لوائل كفوري يطمئن
الأكثر قراءة
رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت رعب دبّ بغواصين وجدوا في مصر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت
من هو من هو "الجلاجل" وزير الصحة السعودي الجديد؟
خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية
سيارة محمد رمضان وسقوط لبلبة.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟ سيارة محمد رمضان وسقوط لبلبة.. ماذا حدث بافتتاح الجونة؟
السعودية تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية ابتداء من الأحد 17 أكتوبر السعودية تعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية ابتداء من الأحد 17 أكتوبر
واقعة غريبة..إخراج هاتف من معدة مصري ابتلعه قبل نصف عام واقعة غريبة..إخراج هاتف من معدة مصري ابتلعه قبل نصف عام
قبل أن تذهب
فشل مساعي حزب الله من إزاحة القاضي بيطار بقضية انفجار مرفأ بيروت
فشل مساعي حزب الله من إزاحة القاضي بيطار بقضية انفجار مرفأ بيروت
اكتشف المزيد