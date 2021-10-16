لاتسيو يُلحق بإنتر أول هزيمة في الدوري هذا الموسم

أحرز فيليبي أندرسون وسيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش هدفين قرب النهاية ليقلب لاتسيو تأخره إلى فوز 3-1 على ضيفه إنتر ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت ليسقط حامل اللقب بقيادة مدربه سيموني إنزاغي لأول مرة في المسابقة ضد فريقه السابق.

ومنح إيفان بريشيتش التقدم للفريق الضيف في الشوط الأول من ركلة جزاء، لكن تشيرو إيموبيلي أدرك التعادل بالطريقة ذاتها بعد الاستراحة.

مادة اعلانية

وهز أندرسون الشباك في الدقيقة 81 ليتقدم لاتسيو 2-1 وسط حالة من الغضب بين لاعبي إنتر، بسبب استمرار اللعب رغم سقوط أحد زملائهم على أرض الملعب.

وحسم ميلينكوفيتش-سافيتش فوز لاتسيو بضربة رأس من مدى قريب في الوقت المحتسب بدل الضائع. وبقي إنتر في المركز الثالث برصيد 17 نقطة متقدما بثلاث نقاط على لاتسيو الذي قفز للمركز الخامس.