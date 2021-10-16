مدرب نيوكاسل: نحتاج الفوز والتقدم في الترتيب

قال نيوكاسل يونايتد يوم الجمعة إن المدرب ستيف بروس سيقود الفريق أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد، مما يسمح له بخوض مباراته رقم ألف في مسيرته كمدرب.

وانتشرت تكهنات بشأن عدم استمرار بروس في منصبه عقب استحواذ مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي، لكن المديرة الجديدة أماندا ستيفلي قالت إن النادي بحاجة "للصبر والدراسة المتأنية" في تعامله مع الأمر.

مادة اعلانية

وقالت ستيفلي في بيان يوم الجمعة قبل مباراة الأحد "التغيير لا يحدث دائما بين عشية وضحاها، إنه يتطلب وقتا واتباع خطة واستراتيجية مدروسة بعناية. التقينا مع ستيف واللاعبين يوم الاثنين الماضي ومنحناهم الوقت والمساحة هذا الأسبوع للتركيز على الإعداد لمباراة الأحد المهمة للغاية. ستيف كان محترفا للغاية في تعاملاتنا معه وسيقود الفريق مع فريقه المعاون يوم الأحد. إذا أجرينا أي تغييرات سيكون هو أول من يعلمها".

وكشف بروس عن أنه لم تكن هناك مناقشات بشأن مستقبله حتى الآن مع الملاك الجدد، وقال إن مباراته رقم ألف لا ينبغي أن تتركز عليه.

وقال بروس للصحفيين "خضت 950 مباراة، والفوز بكل شيء يعني الفوز محليا، لذا فالأمر لا يتعلق بشخصي بل بمضي النادي قدما والأهم تحقيق نتيجة إيجابية يوم الأحد. نحن بحاجة للفوز والتقدم في ترتيب الدوري. أدرك أنهم (الجماهير) سيساندون اللاعبين في أجواء أشك في أننا سنشهدها في ملعب سانت جيمس بارك لفترة طويلة للغاية. أواجه مشكلة وسأبذل قصارى جهدي (للبقاء في منصبي)، من لا يريد هذه الفرصة؟ أي مدرب يتمنى أن يكون مكاني، لذلك سأحكم قبضتي على المنصب".

وقال المدرب البالغ عمره 60 عاما أيضا إن معنويات الفريق قد ارتفعت بعد انتقال ملكية النادي من مايك آشلي.

وأضاف "أعتقد أنهم متحمسون مثل أي شخص اخر. إنهم يدركون التغيير الهائل الذي حدث. أنا متأكد من أن اللاعبين يرغبون في إثبات أنه يمكنهم أن يكونوا جزءا من نقل هذا النادي إلى مكان أفضل. بالتأكيد هناك تغيير في الأجواء بالكامل".

ويحتل نيوكاسل المركز قبل الأخير في الدوري بعد سبع مباريات، دون تحقيق أي انتصار حتى الآن.