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ميندي يبقي تشيلسي في صدارة الدوري الإنجليزي

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ميندي برينتفورد تشيلسي
برينتفورد أهدر الكثير من الفرص

ميندي يبقي تشيلسي في صدارة الدوري الإنجليزي

لندن - رويترز

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احتفظ تشيلسي بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة يوم السبت بعدما فاز بصعوبة 1-صفر على جاره برنتفورد بفضل هدف المدافع بن تشيلويل، لكنه حقق ذلك بعد تألق الحارس إدوار ميندي.

وسجل تشيلويل للمباراة الثانية على التوالي بتسديدة قوية في الدقيقة 45 بعدما فشل دفاع برنتفورد في إبعاد كرة عرضية.

وهدد برنتفورد مرمى تشيلسي مبكرا وسدد برايان مبيومو في القائم، ثم رد إطار المرمى محاولة أخرى للاعب الفرنسي في الدقيقة 75 وسط ضغط قوي من أصحاب الأرض بحثا عن التعادل.

وقضى برنتفورد أغلب فترات الشوط الأول في الدفاع، لكن صاحب الأرض ضغط بقوة في الشوط الثاني وسط دعم هائل من مشجعيه.

وفي الدقيقة 83، أنقذ ميندي حارس تشيلسي فرصة خطيرة من سامان قدوس، ثم أبعد المدافع تريفو تشالوبا الكرة من على خط المرمى بعد محاولة كريستيان نورغارد. وواصل مندي التألق وأبعد تسديدة خلفية رائعة من نورجارد في الوقت بدل الضائع.

وحافظ تشيلسي على القمة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني. ويأتي برنتفورد سابعا برصيد 12 نقطة.

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