هالاند يعيد دورتموند إلى صدارة الدوري الألماني

أحرز إرلينغ هالاند هدفين في عودته من الإصابة ليقود بروسيا دورتموند للفوز 3-1 على ضيفه ماينز اليوم السبت والتقدم لصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

وهز المهاجم النرويجي، الغائب منذ نهاية سبتمبر بسبب إصابة عضلية، الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 54 احتسبها الحكم بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد ثم أضاف هدفه الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع.

مادة اعلانية

ورفع دورتموند رصيده إلى 18 نقطة متقدما بنقطتين على بايرن ميونخ حامل اللقب وباير ليفركوزن اللذين يلتقيان يوم الأحد. ويملك فرايبورغ 16 نقطة أيضا بعد تعادله 1-1 مع ضيفه رازن بال شبورت لايبزيغ.

وقال ماركو رويس قائد دورتموند عن هالاند "من الواضح أننا كنا نفتقد وجوده. من المهم أن يلعب لأنه يتم مراقبته بلاعبين أو ثلاثة. تسجيل هدفين في عودته أمر مذهل. لهذا السبب تعاقدنا معه".

وكان صاحب الأرض، الذي يخرج لمواجهة أياكس أمستردام في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، الطرف الأفضل وافتتح التسجيل بعد ثلاث دقائق عبر رويس. وهذا هو الهدف رقم 14 لرويس في 20 مباراة ضد ماينتس وهو الرصيد الأعلى له ضد أي فريق في الدوري.

واستحوذ دورتموند على الكرة في الشوط الأول لكن بلا فائدة وانتظر حتى الوقت المحتسب بدل الضائع لصناعة الفرصة الثانية عندما تم إبعاد محاولة جود بيلينغهام من على خط المرمى.

ومنحت ركلة جزاء من هالاند تقدما مريحا لدورتموند ورد القائم ضربة رأس من ماتس هوملز لكن الفريق الضيف لم يستسلم.

وقلص جوناثان بوركهاردت الفارق في الدقيقة 87 بعد خطأ من غريغور كوبل حارس دورتموند لكن هالاند حسم الفوز التاسع على التوالي لدورتموند على أرضه في الدوري من هجمة مرتدة.

وتغلب أونيون برلين 2-صفر على فولفسبورغ كما انتصر غريمه هيرتا برلين 2-1 على مضيفه أينتراخت فرانكفورت. وعاد بوخوم بفوز ثمين 1-صفر من ملعب غرويتر فورت.