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أوسيمن يعيد نابولي إلى صدارة الدوري الإيطالي

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نابولي
لاعبو نابولي بعد الفوز بالمباراة

أوسيمن يعيد نابولي إلى صدارة الدوري الإيطالي

روما - رويترز

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أحرز فيكتور أوسيمن هدفا في الدقيقة 81 ليقود نابولي للفوز 1-صفر على تورينو يوم الأحد، واستعادة صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما حقق فوزه الثامن في ثماني مباريات بالمسابقة.

ويتصدر فريق المدرب لوتشيانو سباليتي المسابقة برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن ميلان صاحب المركز الثاني.

وبنجاح نابولي في تحقيق فوزه الثامن على التوالي، فقد عادل أفضل بداية له في المسابقة خلال موسم 2017-2018، حيث احتل آنذاك المركز الثاني خلف يوفنتوس وبرصيد قياسي للنادي يبلغ 91 نقطة.

لكن في الواقع فقد واجه نابولي اختبارا صعبا ضد تورينو صاحب المركز 12.

ونال نابولي فرصة رائعة للتقدم في الدقيقة 27 عندما تعرض بنجامين كوني لخطأ داخل المنطقة من جيوفاني دي لورينزو، لكن لورينسو إنسيني أهدر ركلة الجزاء حيث أنقذها فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش.

وهذه ثالث ركلة جزاء مهدرة للجناح الإيطالي في خمس محاولات هذا الموسم، وهو أسوأ سجل في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.

واعتقد دي لورينتسو أنه سجل الهدف الأول لأصحاب الأرض بعد الاستراحة لكن الهدف ألغي بسبب التسلل، قبل أن يسدد هيرفينغ لوزانو لاعب نابولي في القائم.

وأحرز نابولي الهدف بعدما ارتقى أوسيمن عاليا، وسط عدد كبير من لاعبي الفريقين، وسجل برأسه هدفه الخامس في الدوري هذا الموسم.

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