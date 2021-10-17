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بايرن يكتسح ليفركوزن بخماسية ويتصدر

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من الأهداف الخمسة

بايرن يكتسح ليفركوزن بخماسية ويتصدر

ليفركوزن - رويترز

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سحق بايرن ميونخ مضيفه باير ليفركوزن 5-1 اليوم الأحد حيث قدم فريق المدرب يوليان ناغلسمان أداء مذهلا وسجل أهدافه في الشوط الأول ليسكت جماهير صاحب الأرض ويستعيد صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم من بوروسيا دورتموند.

وأحرز كل من روبرت ليفاندوفسكي وسيرج غنابري هدفين ليرتفع رصيد بايرن إلى 19 نقطة متقدما بنقطة واحدة على دورتموند فيما بقي ليفركوزن في المركز الثالث وله 16 نقطة. وتقدم بايرن بعد ثلاث دقائق من ركلة حرة وصلت إلى دايو أوباميكانو غير المراقب الذي حولها إلى ليفاندوفسكي ليهز الشباك بكعب القدم. وأضاف ليفاندوفسكي هدفه الثاني عند مرور نصف ساعة بعد هجمة مرتدة قادها ألفونسو ديفيز ليمرر الكرة إلى المهاجم البولندي الذي وضعها في المرمى بسهولة.

وسجل بايرن ثلاثة أهداف في غضون ثلاث دقائق بدأها توماس مولر قبل أن يضيف غنابري هدفين أحدهما من تمريرة من مولر والآخر من ليون غوريتسكا. وأنقذ مانويل نوير مرماه من عدة فرص لليفركوزن الذي نجح في هز الشباك أخيرا بعد عشر دقائق من الشوط الثاني عندما مرر فلوريان فيرتس كرة إلى باتريك شيك الذي سددها لتصطدم بالقائم إلى داخل المرمى. وألغى الحكم هدف البديل لوكاس ألاريو لاعب ليفركوزن بداعي التسلل في اللحظات الأخيرة.

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