.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بوهانغ يهزم تشونبوك ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا

  • الخط
بوهانغ جيونبك
بوهانغ حسم الفوز في الدقائق الأخيرة

بوهانغ يهزم تشونبوك ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا

سيول - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تأهل أولسان هيونداي الكوري الجنوبي إلى المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على مواطنه تشونبوك هيونداي موتورز 3 -2 بعد مباراة ماراثونية في دور الثمانية يوم الأحد.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2 -2 قبل أن يحسم أولسان الفوز في الوقت الإضافي.

وتقدم أولسان بهدف في الدقيقة 13 عن طريق فاليري كازياشيفيلي ثم أدرك كيو وون هان التعادل لتشونبوك في الدقيقة 39.

وأضاف لوك يون الهدف الثاني لأولسان في الدقيقة 45 لكن تاكاهيرو كونيموتو رد بهدف التعادل لتشونبوك بعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وحسم أولسان الفوز بفضل الهدف الذي سجله دونغ جيونغ لي في الدقيقة 102.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
7 فيتامينات تساعدك في التغلب على الاكتئاب 7 فيتامينات تساعدك في التغلب على الاكتئاب
غضب واعتراض.. انسحاب بعض الفنانين من عرض فيلم بمهرجان الجونة غضب واعتراض.. انسحاب بعض الفنانين من عرض فيلم بمهرجان الجونة
الأكثر قراءة
بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام بعد تخفيف إجراءات كورونا.. شاهد صفوف المصلين بالمسجد الحرام
إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر إصابة هذه الفئة بكورونا فائقة الخطورة.. الصحة العالمية تحذر
احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50! احذر.. هذا هو أسوأ مشروب يمكن تناوله بعد سن الـ50!
بالصور.. شاهد حفل زفاف ابنة بيل غيتس على المصري نايل نصار بالصور.. شاهد حفل زفاف ابنة بيل غيتس على المصري نايل نصار
انفجرت إطاراتها.. شاهد طائرة مصرية تنجو من كارثة محققة انفجرت إطاراتها.. شاهد طائرة مصرية تنجو من كارثة محققة
عودة هالاند تبقي دورتموند في سباق الدوري عودة هالاند تبقي دورتموند في سباق الدوري
قبل أن تذهب
لأول مرة.. تصوير فيلم روسي بالفضاء
لأول مرة.. تصوير فيلم روسي بالفضاء
اكتشف المزيد