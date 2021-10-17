بوهانغ يهزم تشونبوك ويبلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل أولسان هيونداي الكوري الجنوبي إلى المربع الذهبي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه على مواطنه تشونبوك هيونداي موتورز 3 -2 بعد مباراة ماراثونية في دور الثمانية يوم الأحد.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2 -2 قبل أن يحسم أولسان الفوز في الوقت الإضافي.

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وتقدم أولسان بهدف في الدقيقة 13 عن طريق فاليري كازياشيفيلي ثم أدرك كيو وون هان التعادل لتشونبوك في الدقيقة 39.

وأضاف لوك يون الهدف الثاني لأولسان في الدقيقة 45 لكن تاكاهيرو كونيموتو رد بهدف التعادل لتشونبوك بعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وحسم أولسان الفوز بفضل الهدف الذي سجله دونغ جيونغ لي في الدقيقة 102.