توتنهام يقلب تأخره أمام نيوكاسل إلى فوز مثير

قلب توتنهام تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3 -2 على مضيفه نيوكاسل يوم الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .

على استاد "جيمس بارك" ، قدم نيوكاسل وتوتنهام مباراة في غاية الإثارة خاصة في شوطها الأول الذي شهد أربعة أهداف كما توقفت المباراة لعدة دقائق بسبب مشكلة في المدرجات.

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وباغت نيوكاسل ضيفه بهدف مبكر للغاية في الدقيقة الثانية بتوقيع كالوم ويلسون ، ولكن توتنهام رد بهدفين متتاليين سجلهما تانغي ندومبلي وهاري كين في الدقيقتين 17 و22 .

وتوقفت المباراة بسبب أزمة صحية تعرض لها أحد المشجعين في المدرجات خلال فعاليات الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة 40 من المباراة ، أشار سيرجو ريغيلون لاعب توتنهام إلى الحكم بوجود مشكلة في المدرجات ما دفع الحكم إلى إيقاف اللقاء لاستبيان الموقف حيث تبين وجود أزمة صحية لأحد المشجعين.

وإزاء ذلك ، قرر الحكم إيقاف المباراة مؤقتا وعودة لاعبي الفريقين إلى غرف تغيير الملابس لحين انتهاء الأزمة واستئناف فعاليات اللعب.

ومع استئناف اللعب بعد عدة دقائق من التوقف ، واصل توتنهام تفوقه لينهي الشوط بهدف ثالث له في الوقت بدل الضائع لهذا الشوط بتوقيع الكوري هيونغ مين سون.

وفي الدقيقة 90 ، فاجأ نيوكاسل ضيفه بالهدف الثاني الذي جاء عبر النيران الصديقة حيث سجله إيريك داير لاعب توتنهام عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.



وصعد إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند ثلاث نقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي وهي الخامسة له مقابل ثلاثة تعادلات في ثماني مباريات خاضها بالمسابقة هذا الموسم.