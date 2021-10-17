توخيل: ميندي صاحب الفضل في انتصار تشيلسي

أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي أن حارس المرمى إدوار ميندي لعب دورا حاسما في فوز فريقه السبت على جاره اللندني برنتفورد 1-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونجح تشيلسي في الحفاظ على موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي بفضل هدف الفوز الذي أحرزه بن تشيلويل لكنه أيضا يدين بفضل كبير لجهود الحارس ميندي الذي تصدي للكثير من الفرص وحرم برنتفورد الوافد الجديد من التعادل.

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وفي الدقيقة 83، أنقذ ميندي فرصة خطيرة من سامان قدوس، ثم أبعد تسديدة خلفية رائعة من كريستيان نورجارد في الوقت بدل الضائع.

وقال توخيل للصحفيين بعد الفوز: لعب إدوار دورا حاسما للغاية في الحفاظ على نظافة شباكنا، كان في منتهي القوة وقمة التركيز.. وقدم أداء جيدا للغاية خاصة في أخر 20 دقيقة عندما تحولت المواجهة إلى مباراة كأس.

وأضاف المدرب الألماني قوله: لقد اندفعوا كثيرا وتقدم عدد كبير منهم إلى منطقة جزائنا ولم يكن بوسعنا منعهم من التسديد وخلق فرص كبيرة.

وأشاد تشيلويل أيضا بدور ميندي الذي انضم للنادي في سبتمبر 2020 قائلا : لا أعرف عدد الفرص التي أنقذها، وهو يقوم بذلك في كل أسبوع، هو حارس مرمى من الطراز العالمي وهو صاحب الفضل في فوزنا بهذه المباراة.