عودة هالاند تبقي دورتموند في سباق الدوري

واصل إيرلينغ هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إثبات قدرته على القيام بأدوار درامية حتى بعد نهاية مباراة فريقه السبت، عندما منح أحد جماهير الفريق، الذي اقتحم الملعب، صورة تذكارية وقميصه.

وبالكاد كان كرم المهاجم النرويجي محل تقدير من جانب الفريق الضيوف، الذين ببساطة أسعدوا الجمهور أكثر بعد أن ساهم الهدفين اللذين سجلهما هالاند في فوز الفريق على ماينز 3 - 1.

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وقال ماركو ريوس قائد الفريق، الذي سجل هدفا مذهلا ولكن طغى عليه هدفي هالاند : إيرلينغ مهم للغاية بالنسبة لنا. من الرائع أنه سجل هدفين فور عودته. لهذا السبب تعاقدنا معه.

وغاب هالاند عن الفريق لما يقرب من ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الفخذ، ولكن ظهوره بشكل رائع جعله يبدو وكأنه لم يكن غائبا. حيث سجل الهدف الثاني لدورتموند من ركلة جزاء ليمنح فريقه التقدم 2 - صفر ثم سجل الهدف الثاني له في الوقت بدل الضائع ليجعل النتيجة 3 - 1.

وأكد المدرب ماركو روز إنه كان يفضل إراحة هالاند خلال المباراة قبل مواجهة أياكس يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا. واستطاع الفريقان تحقيق الفوز في أول مباراتين، وإذا حقق دورتموند انتصاره الثالث سيضمن بشكل كبير التأهل للأدوار الإقصائية من المجموعة الثالثة قبل نهاية مبارياته في دور المجموعات.

ومحليا تسير الأمور بسلاسة حيث يلعب هالاند دورا كبيرا في بقاء دورتموند في سباق المنافسة على لقب الدوري مع بايرن ميونخ وباير ليفركوزن.



ولكن طالما أن هالاند، الذي سجل تسعة أهداف في الدوري الألماني و13 هدفا في كل المسابقات خلال ثماني مباريات، يواصل تسجيل الأهداف، لن يكون هذا هو الموضوع الرئيسي حول دورتموند لفترة طويلة.