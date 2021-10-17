قائد مانشستر يونايتد السابق: مشاهدة الفريق "مزعجة"

قال غاري نيفيل مدافع وقائد مانشستر يونايتد السابق بعد الهزيمة 4-2 أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت إن الفريق يمتلك تشكيلة غير متوازنة وإن مشاهدته "مزعجة".



وتعرض يونايتد لهزيمته الرابعة في آخر سبع مباريات بجميع المسابقات بعد أن سجل ليستر هدفين في الدقائق الأخيرة في مباراة مثيرة باستاد كينغ باور.

كما وضعت هذه النتيجة حدا لمسيرة يونايتد الخالية من الهزائم في 29 مباراة خارج ملعبه في الدوري، وأثارت شكوكا حول قدرة الفريق على المنافسة على تحقيق لقبه الأول في الدوري منذ 2013.



وأبلغ نيفيل "سكاي سبورتس": العروض كانت سيئة للغاية طيلة الموسم، كانت هناك بعض النتائج الجيدة وبعض الأهداف الفردية الرائعة، لكن الأداء العام للفريق كان رديئا.



وأضاف: مشاهدة الفريق مزعجة. عندما تواجه فريقا لديه تنظيم ومنهجية واضحة، سيتم تدميرك وهذا ما حدث.



وتراجع يونايتد إلى المركز الخامس في الترتيب برصيد 14 نقطة من ثماني مباريات. وفي مبارياته الخمس القادمة يلتقي يونايتد مع تشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي، وهي الفرق الثلاثة الأولى في الترتيب.



وتابع نيفيل: مانشستر يونايتد اختل توازنه في هذه اللحظة، يحصل يونايتد على النتائج التي يستحقها حاليا وفقا لعروضه. هذا الأمر يجب أن يتغير. الأداء يجب أن يكون أفضل كثيرا.