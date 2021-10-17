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ماتيتش: يونايتد سيعود إلى القمة من جديد

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ماتيتش مانشستر يونايتد ليستر
ماتيتش في مباراة ليستر التي خسرها يونايتد برباعية

ماتيتش: يونايتد سيعود إلى القمة من جديد

مانشستر - رويترز

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يرى لاعب الوسط نيمانيا ماتيتش أن فريقه مانشستر يونايتد قادر على تجاوز تعثره والعودة للانتصارات من جديد خلال الأسابيع المقبلة بعد الهزيمة 4-2 أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وبهذه الهزيمة فشل يونايتد في تحقيق أي فوز في الدوري الإنجليزي في ثلاث مباريات متتالية وأصبح يتخلف بفارق خمس نقاط عن تشيلسي المتصدر بينما تنتظره مواجهات صعبة في الأسابيع المقبلة.

وسيلتقي يونايتد الأربعاء المقبل مع ضيفه أتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا ثم يواجه ليفربول ويحل ضيفا على توتنهام هوتسبير قبل أن يخوض مباراة الإياب أمام أتلانتا ويواجه جاره مانشستر سيتي بطل إنجلترا في قمة محلية بينما تتزايد الضغوط على المدرب أولي غونار سولشاير.

وقال الصربي ماتيتش عبر موقع يونايتد الرسمي على الإنترنت يوم الأحد: الكل حزين جدا في الوقت الحالي، هذا هو وقت التكاتف وعلينا تحليل ما حدث في المباراة السابقة سريعا وبعد ذلك علينا التفكير في المباراة التالية والتي ستقام بعد ثلاثة أو أربعة أيام في مواجهة فريق في غاية القوة.

وواصل: الوضع سيكون صعبا. ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة لكني أعتقد أننا في المستقبل سنثبت أننا أفضل كثيرا من هذا، كل مباراة قادمة ستكون الأهم وكل مباراة قادمة ستمثل تحديا جديدا وستكون بمثابة فرصة لإظهار قدراتنا ومهاراتنا. سنكون على قدر المسؤولية وسنرفع مستوى أدائنا.. وأنا على ثقة أننا نستطيع القيام بالكثير.

وأعتذر ماتيتش لجمهور يونايتد عن أداء الفريق في مواجهة ليستر سيتي قائلا: نعتذر للجمهور الذي يدعمنا خاصة خارج أرضنا، لأنه يستحق أكثر من ذلك كثيرا.

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