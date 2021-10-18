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أولمو يغيب عن مباراة لايبزيغ وباريس

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أولمو لايبزيغ ليفربول
داني أولمو تعرض إلى إصابة أواخر الشهر الماضي

أولمو يغيب عن مباراة لايبزيغ وباريس

لايبزيغ - د ب أ

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تأكد غياب داني أولمو عن صفوف فريق لايبزيغ الألماني في المباراة المرتقبة أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي يوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حيث غاب اللاعب يوم الاثنين عن المران الأخير للفريق قبل المباراة.

وجرى تمديد أجازة لاعب خط الوسط الإسباني أولمو (23 عاماً) بعد المشاركة في كأس أوروبا وفي منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو، لكنه تعرض لإصابة عضلية في أواخر سبتمبر الماضي.

ويتطلع لايبزيغ إلى إنقاذ مشواره في دوري الأبطال إذ تلقى الهزيمة في مباراتيه الماضيتين بدور المجموعات، وقد يواجه الخروج المبكر في حالة تلقي هزيمة أخرى ، لكن هذا يعتمد على نتيجة المباراة الأخرى بالمجموعة الأولى المقررة بين مانشستر سيتي الإنجليزي وكلوب بروج البلجيكي.

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