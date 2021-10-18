باريس يعلن غياب نيمار عن مباراة لايبزيغ

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم يوم الاثنين أن النجم البرازيلي نيمار سيغيب عن صفوف الفريق في مباراته المقررة أمام لايبزيغ يوم الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، حيث يعاني اللاعب من مشكلة في أعلى الفخذ منذ عودته من المشاركة الدولية.

وقال ماوريتسيو بوكيتينو، المدير الفني لباريس سان جيرمان، في تصريحات للصحفيين يوم الاثنين: الأولوية لصحة اللاعب. هي مشكلة بسيطة ونأمل أن تنتهي خلال أيام قليلة.

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ولا يزال سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني السابق يغيب عن صفوف سان جيرمان بسبب الإصابة لكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيواصل المشاركة مع الفريق.



ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الأولى بدوري الأبطال برصيد أربع نقاط بينما يتذيل لايبزيغ المجموعة بدون رصيد.