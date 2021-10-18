حرمان جماهير إنجلترا من حضور مباراتين

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان يوم الاثنين عن معاقبة إنجلترا بخوض المباراتين المقبلتين على أرضها في المنافسات القارية بدون جمهور بسبب الشغب خلال نهائي بطولة أوروبا 2020 أمام إيطاليا في استاد ويمبلي في يوليو الماضي.

وأضاف اليويفا أنه علق تنفيذ العقوبة في المباراة الثانية لمدة عامين وغرم الاتحاد الإنجليزي 100 ألف يورو.

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وشهد النهائي في 11 يوليو، حين فازت إيطاليا بركلات الترجيح، اشتباكات بين المشجعين وعناصر الأمن داخل وفي محيط الاستاد واخترق مشجعون بدون تذاكر الحواجز الأمنية، فيما عين الاتحاد الإنجليزي لجنة مستقلة لمراجعة الأحداث.



وقال الاتحاد الإنجليزي: رغم شعورنا بالإحباط بسبب الحكم نتقبل قرار يويفا، ندين السلوك الكريه من الأفراد الذين تسببوا في المشاهد المؤسفة داخل وفي محيط استاد ويمبلي في نهائي بطولة أوروبا 2020 ونأسف بشدة على تمكن بعضهم من دخول الاستاد.