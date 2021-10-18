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دي بروين: ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم

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ليفاندوفسكي بايرن هيرتا
ليفاندوفسكي كسر رقم مولر القياسي الموسم الماضي

دي بروين: ليفاندوفسكي أفضل لاعب في العالم

مانشستر - د ب أ

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أكد البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب وسط فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، هو أفضل لاعب في العالم.

ومع اقتراب الكشف عن اسم الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" الشهر المقبل، بعد إلغائها العام الماضي، يشعر دي بروين بأن أداء ليفاندوفسكي العامين الماضيين يستحق الحصول على الجائزة.

وأضاف: حينما أنظر إلى العامين الماضيين سأختار روبرت ليفاندوفسكي، ما فعله وسجله التهديفي وما حصل عليه من ألقاب مع بايرن ميونخ.

ويتصدر ليفاندوفسكي الترتب برصيد 15 هدفا من بين جميع اللاعبين الذين سجلوا ثمانية أهداف أو أكثر في كل البطولات في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

ويأتي تألق ليفاندوفسكي،استمرارا لمسيرته الرائعة في السنوات الأخيرة، ومنها تحقيقه للثلاثية مع بايرن ميونخ في موسم 2019 – 2020 وتحطيم رقم الأسطورة جيرد مولر في تسجيل الأهداف خلال موسم واحد وهو ما حدث الموسم الماضي.

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