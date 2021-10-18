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كلوب يعترف: أسلوب سيميوني لا يعجبني

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كلوب يستعد لمواجهة سيميوني يوم الثلاثاء

كلوب يعترف: أسلوب سيميوني لا يعجبني

مدريد - رويترز

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اعترف يورغن كلوب مدرب ليفربول يوم الاثنين أنه لا يحبذ أسلوب لعب منافسه أتلتيكو مدريد لكن لا يمكنه أن يجادل بشأن نتائج الفريق الإسباني.

ويحل ليفربول، الذي خسر ذهابا وإيابا من فريق المدرب دييغو سيميوني في دور 16 بدوري أبطال أوروبا في الموسم قبل الماضي، ضيفا على أتلتيكو يوم الثلاثاء في دور المجموعات.

وأبلغ كلوب، الذي انتقد أسلوب أتليتيكو الدفاعي والمتطلب بدنيا بعد الهزيمتين السابقتين، الصحفيين يوم الاثنين أن تعليقاته كانت نابعة من الغضب والإحباط ولم يقلل من احترام المنافس الإسباني.

وأضاف المدرب الألماني: بعد المباراة الثانية كنت غاضبا ومحبطا بسبب كثير من الأشياء وكانت الأمور تسير بشكل خاطئ في العالم في هذا الوقت، لعبنا ضد فريق مليء باللاعبين العالميين ودافعوا بكل قوة لديهم.

وتابع: دييغو سيميوني يفعل كل شيء بطريقة صائبة وهو بطل إسبانيا ويعمل في أتليتيكو منذ وقت طويل ويقاتل اللاعبون بحياتهم وأكن لهم كل الاحترام.

وختم: هل أحب ذلك؟ ليس كثيرا، لكن هذا لأنني أحبذ أسلوبا مختلفا في كرة القدم ويتعلق الأمر بتحقيق النجاح وأتلتيكو ناجح بالتأكيد.

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