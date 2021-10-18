يوفنتوس ينتزع فوزاً صعباً أمام روما

حقق فريق يوفنتوس انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه روما 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة من المسابقة.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه مويس كين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع، محققا انتصاره الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلهما.

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وتوقف رصيد روما عند 15 نقطة في المركز الرابع، متلقيا هزيمته الثالثة هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات.