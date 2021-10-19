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أرسنال يحرم كريستال بالاس من الفوز في الدقائق الأخيرة

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كريستيال بالاس أرسنال
أرسنال رفع رصيده إلى 11 نقطة

أرسنال يحرم كريستال بالاس من الفوز في الدقائق الأخيرة

لندن - د ب أ

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خطف أرسنال تعادلا صعبا في الدقائق الأخيرة من ضيفه كريستال بالاس، بنتيجة 2 -2 يوم الاثنين،ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم أرسنال في الدقيقة الثامنة عن طريق بيير إيمريك أوباميانغ، غير أن البلجيكي كريستيان بينتيكي أدرك التعادل لكريستال بالاس في الدقيقة 50، وفي الدقيقة 73 أضاف أودسون إدوارد الهدف الثاني لكريستال بالاس، لكن أليكساندر لاكازيت نجح في إدراك التعادل لأرسنال في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع أرسنال رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

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