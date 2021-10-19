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أليغري: الانتصارات أعادت الهدوء إلى يوفنتوس

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أليغري يوفنتوس كييزا
يوفنتوس حقق 5 انتصارات متتالية

أليغري: الانتصارات أعادت الهدوء إلى يوفنتوس

تورينو - رويترز

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أكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أن تحقيق فريقه خمسة انتصارات متتالية في كل المسابقات ساعد على تهدئة الأجواء في النادي بعد بداية صعبة للموسم وذلك قبل مواجهة زينيت سان بطرسبرغ في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واستهل النادي الذي يتخذ من تورينو مقرا مشواره في الدوري الإيطالي بشكل كارثي بعد عودة أليغري لتدريب الفريق لفترة ثانية قبل انطلاق الموسم. وأخفق يوفنتوس في الفوز في أول أربع مباريات لأول مرة في 60 عاما، لكن الأمور تحسنت كثيرا في الفترة الأخيرة وسيسافر يوفنتوس إلى روسيا منتشيا بعدم الخسارة في سبع مباريات في كل المسابقات والحفاظ على شباكه نظيفة في آخر ثلاث مباريات.

وقال أليغري في مؤتمر صحفي: أملك مجموعة من اللاعبين الرائعين لكني لم أكن أعرفهم جيدا وهو أمر طبيعي في البداية، يستمتع الفريق حاليا بدفاع قوي لكن يتعين علينا التحسن هجوميا، فالنتائج الجيدة تزيد ثقتك في نفسك وتجعلك أكثر هدوءا.

وتتضمن سلسلة النتائج الطيبة ليوفنتوس الفوز 3-صفر على مالمو السويدي و1-صفر على تشيلسي بطل أوروبا ليتصدر المجموعة الثامنة.

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