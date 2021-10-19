إيطاليا تنوي حرمان العنصريين من دخول الملاعب

تنوي رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة على الجماهير العنصرية ومنعهم نهائيا من دخول ملاعب كرة القدم، وذلك بحسب ما أعلنه باولو دال بينو رئيس الرابطة عبر إذاعة "راي" الإيطالية.

وقال دال بينو يوم الثلاثاء: نعمل على اتفاق لفرض حظر مدى الحياة على هؤلاء الذين يثبت إدانتهم بالعنصرية، ليس على ملعب واحد ولكن على كل الملاعب.

مادة اعلانية

واقترح دال بينو إقامة "غرفة احترام" بجوار غرفة حكم الفيديو المساعد، حيث يتم تسجيل الأفعال العنصرية.

ويوجد لدى كرة القدم الإيطالية مشكلة كبيرة منذ فترة طويلة مع العنصرية، وآخرها حادثة جماهير فيورنتينا ضد بعض لاعبي نابولي مطلع الشهر الجاري.