برشلونة يواجه خطر الخروج المبكر من دوري الأبطال

سيكون نادي برشلونة الإسباني مطالباً بالفوز لتفادي الخروج المبكر من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حين يستقبل دينامو كييف الأوكراني ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة الأربعاء.

وسقط برشلونة من عليائه بعد رحيل نجمه الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي، وبداية متذبذة محلياً وكارثية قارياً، إذ تعرض لهزيمتين توالياً في الجولتين السابقتين أمام بايرن ميونخ الألماني 3-صفر وبنفيكا البرتغالي بالنتيجة ذاتها ليحتل قاع الترتيب برصيد أبيض من النقاط، ما وضعه أمام باب الخروج من الباب الضيق للمسابقة الأعرق قارياً والمتوج بها 5 مرات آخرها في عام 2015.

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ولم يعد رجال المدرب الهولندي رونالد كومان يملكون ترف ارتكاب أي خطأ على ملعبهم "كامب نو" أمام خصم يُعتبر على الورق سهلاً، ولم يشكّل أي خطورة أمام العملاق البافاري الذي اكتسحه بخماسية نظيفة، في حين فشل في الفوز على بنفكيا ليكتفي بالتعادل السلبي.

ومهّد المهاجم الهولندي ممفيس ديباي ورفاقه للاستحقاق الأوروبي بفوز محلي مهم على فالنسيا 3-1 الأحد في أسبوع حاسم يشهد استقباله أيضاً لغريمه اللدود ريال مدريد، ما أعاد اطلاق النادي الكاتالوني على سكة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الاخيرتين أمام بنفيكا وأتلتيكو مدريد صفر-2 في الدوري الإسباني.