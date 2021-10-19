توخيل يثق في قدرة لاعبي تشيلسي على التعامل مع الضغط

أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي يوم الثلاثاء، أن ضغط المباريات على لاعبيه الدوليين قد يكون سببا في افتقارهم للحيوية في الملعب خلال المباريات الأخيرة، لكن المدرب الألماني يثق في قدرتهم على المنافسة على كافة الجبهات.

وأشار توخيل للى أن المهاجم روميلو لوكاكو، الذي لم يسجل في آخر ست مباريات مع الفريق، قد يشعر بآثار الجدول المزدحم للمباريات بعد قيادة هجوم بلجيكا في بطولة أوروبا 2020 عندما بلغ الفريق دور الثمانية.

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ويستضيف تشيلسي فريق مالمو السويدي يوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويتطلع لتجاوز الخسارة 1-صفر أمام يوفنتوس في مباراته الأخيرة بالمجموعة.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي: تراجع الأداء بعض الشيء ونفتقد للحماس، وأحد الأسباب الأساسية لذلك هو أننا نخوض الكثير من المباريات. ليس كفريق لكن كلاعبين، في هذه الآونة أشعر أن لوكاكو خاض الكثير من المباريات خلال الصيف. من الصعب تحديد ما إذا كان حقا بحاجة للراحة أو ما إذا كان يجب الإبقاء عليه في الملعب.

وواصل: هذا ما أشعر به تجاهه تحديدا، وبعض اللاعبين الاخرين أيضا مثل ميسون ماونت وجورجينيو، لأنهما يحملان على عاتقهما آمال بلادهما ويحبون فعل ذلك حقا.

وأضاف توخيل أن كريستيان بوليسيتش لا يزال غير متاح بسبب الإصابة. ولم يشارك المهاجم الأميركي مع تشيلسي منذ الجولة الأولى في الموسم أمام كريستال بالاس بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال فترة التوقف الدولية.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني في المجموعة الثامنة بثلاث نقاط من مباراتين، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس المتصدر بينما يأتي مالمو في ذيل الترتيب بدون نقاط حتى الآن.