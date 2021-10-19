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سولشاير يخالف منتقديه ويقول: يونايتد يتطور بشكل ملحوظ

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سولشاير
سولشاير يعيش تحت الضغط بعد تراجع مستويات الفريق

سولشاير يخالف منتقديه ويقول: يونايتد يتطور بشكل ملحوظ

مانشستر - د ب أ

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خالف أولي غونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد لكرة القدم منتقديه، إذ أكد أن فريقه يتطور بشكل ملحوظ من موسم إلى آخر.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق أتالانتا في دوري أبطال أوروبا الأربعاء بعد أن استمرت سلسلة نتائجه غير الجيدة بالخسارة 2 - 4 أمام ليستر سيتي يوم السبت الماضي.

وقال سولشاير : كما تعلمون لقد تطورنا خلال السنوات.. في البداية حصلنا على المركز السادس عندما توليت تدريب الفريق لمدة نصف موسم، ثم حصلنا على الثالث، ثم الثاني، يمكن رؤية التقدم والتحسن والتطور، وهذا الموسم مازلنا نريد أن نتقدم.

وأكد : تعاقدنا مع بعض اللاعبين الذين رفعوا التوقعات. الفرق الأخرى تعاقدت مع لاعبين وتطورت أيضا، لذلك فكلنا في مركب واحد مثل كل الفرق الكبرى. هناك ضغوط طوال الوقت.

وختم المدرب النرويجي حديثه قائلاً: بالطبع اتعرض لضغوط، ولكننا تخطينا هذا من قبل، وخرجنا منه بقوة كأفراد وكفريق ، أتطلع للرد الآن وأنا في حوار مع مسؤولي النادي طوال الوقت، لذلك فهي محادثة مفتوحة وصادقة طوال الوقت.

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