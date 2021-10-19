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غوارديولا يكشف سبب تعاقد سيتي مع أغلى لاعب إنجليزي

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غريليش
غريليش انتقل إلى مانشستر سيتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني

غوارديولا يكشف سبب تعاقد سيتي مع أغلى لاعب إنجليزي

مانشستر - د ب أ

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كشف بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن مبررات تعاقد النادي مع جاك غريليش من أستون فيلا رغم أن الفريق يحظى بالفعل بوفرة في المواهب الهجومية.

وأصبح الإنجليزي الدولي غريليش أغلى لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في أغسطس الماضي بانضمامه إلى مانشستر مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وقال غوارديولا، الذي قاد مانشستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي ثلاث مرات خلال أربعة أعوام، إن التعاقد مع لاعبين من الطراز الأول هو أمر ضروري من أجل الحفاظ على الانتعاش في الفريق الناجح.

وأضاف غوارديولا خلال تصريحاته قبل مباراة مانشستر سيتي المقررة أمام كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، أن النادي تعاقد مع غريليش نظرا لكفاءته في الثلث الأخير، موضحا: هو قادر على سحب المنافسين والربط مع زملائه.

وأضاف بيب: لدينا عدة لاعبين لكننا أضفنا لاعبا آخر لأننا أمامنا العديد من المباريات في عدة مسابقات. هو في عمر مثالي.على الجميع أن يشعرون بالضغط من جانب اللاعبين الجدد، وعلى اللاعبين الجدد أن يدركوا ما فعله النادي. كل الأندية الكبيرة تفعل هذا.

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