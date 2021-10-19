فييرا محبط بعد إهدار الفوز على أرسنال

عبّر باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس عن إحباطه بعدما استقبل هدفا في الثواني الأخيرة من البديل ألكسندر لاكازيت، ليخفق في تحقيق الفوز في ضيافة ناديه السابق أرسنال ويخرج بالتعادل 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين.

وتأخر بالاس بهدف مبكر عن طريق بيير-إيمريك أوباميانغ، لكنه تعافى وسجل بواسطة كريستيان بنتيكي وأودسون إدوار، قبل أن يدرك لاكازيت التعادل من التسديدة الأخيرة في المباراة.

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وقال فييرا، الذي أحرز كلاعب مع أرسنال لقب الدوري ثلاث مرات ولقب كأس الاتحاد أربع مرات، إن بالاس يحتاج إلى إيقاف استقبال الأهداف قرب النهاية، ليحول بعض التعادلات إلى انتصارات.

وأبلغ باتريك شبكة "سكاي سبورتس": كانت الأمور متقاربة جدا، لكننا نقول هذا الأمر بشكل متكرر في الفترة الأخيرة، ينبغي أن نتعلم من المباريات السابقة. أنا محبط حقا لأن الفريق يستحق الفوز بعد انتفاضة الشوط الثاني.

وأضاف: أنا محبط من أجلهم، لقد تحلوا بالشجاعة وأظهروا شخصيتهم... لم نكن محظوظين اليوم بكل تأكيد، هكذا سارت الأمور لكن أمامنا المزيد لنقدمه.

وتابع: يشعر اللاعبون بإحباط كبير لأننا أهدرنا نقطتين خارج الأرض. من الصعب أن نتقبل استقبال مثل هذا الهدف، لكن هذه المباريات تجعلنا أقوى.

ويحتل بالاس المركز 14 برصيد ثماني نقاط من ثماني مباريات، وبفارق ثلاث نقاط عن أرسنال صاحب المركز 12.