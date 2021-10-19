أنشيلوتي: هازارد يعاني.. وعودته لن تطول

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء، أن لا أحد يشعر بالإحباط من مشكلات إصابة البلجيكي الدولي إيدن هازارد أكثر من اللاعب نفسه.

وانضم هازارد إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي الإنجليزي في عام 2019 لكن نجم تشيلسي السابق يعانى من مشكلات بدنية متواصلة منذ انضمامه للفريق المدريدي.

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ورغم غياب هازارد، قال أنشيلوتي إن اللاعب هو الأكثر شعورا بالإحباط إزاء مشكلات الإصابات المستمرة، إذ عاد من المشاركة الدولية مصابا بمشكلة عضلية.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته للصحفيين : هازارد سئم من هذه المشكلات، هو ليس مصابا وإنما يعاني من حمل زائد، لا أحد يشعر بالإحباط أكثر من هازارد. أعتقد أنه سيكون متاحا للمشاركة أمام برشلونة أو أمام أوساسونا.

وشارك هازارد طوال 90 دقيقة كاملة في أربع مباريات فقط في كل المسابقات مع ريال مدريد وسجل خمسة أهداف فقط خلال 51 مباراة، وهو ما دفع الجماهير ووسائل إعلام للتعبير عن حالة من الإحباط إزاء اللاعب البالغ من العمر 30 عاما.

وشارك هازارد ضمن التشكيل الأساسي لريال مدريد خمس مرات خلال هذا الموسم ضمن إجمالي ثماني مشاركات، وقد لعب لمدة 382 دقيقة، لكن تعافي اللاعب قد تعثر مجددا حيث أعلن أنشيلوتي أنه سيغيب عن المباراة أمام شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا.