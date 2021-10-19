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"البرد" يحرم بايرن من جهود نجميه في مباراة بنفيكا

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غوريتسكا كيميتش بايرن
غوريتسكا في مباراة سابقة مع الفريق البافاري

"البرد" يحرم بايرن من جهود نجميه في مباراة بنفيكا

ميونخ - رويترز

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سيفتقد بايرن ميونخ جهود الظهير ألفونسو ديفيز ولاعب الوسط ليون غوريتسكا عندما يواجه بنفيكا في لشبونة الأربعاء في المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال يوليان ناغلسمان مدرب بايرن يوم الثلاثاء إن غوريتسكا سيغيب بسبب نزلة برد بينما سيحصل ديفيز، الذي يعاني أيضا من نزلة برد، على راحة لتجنب الإرهاق بسبب جدول مباريات بطل ألمانيا المزدحم في الأسابيع المقبلة.

وأضاف ناغلسمان في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء قبل سفر الفريق: يعاني ليون من نزلة برد ولن يشارك. بالنسبة لديفيز لا توجد إصابة بدنية من مباراة ليفركوزن لكن هناك علامات على الإرهاق ولا أريد المجازفة بتعرضه لإصابة أكثر خطورة، لهذا قررنا منحه راحة لثلاثة أو أربعة أيام.

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