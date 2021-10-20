فوز كبير لريال مدريد على شاختار.. وإنتر يكسب شيريف

سجل المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفين وصنع هدفا وواصل زميله الفرنسي كريم بنزيمة تألقه في الموسم الحالي ليقودا ريال مدريد الإسباني إلى فوز ساحق 5 - صفر على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ، تذوق انتر ميلان الإيطالي طعم الانتصارات في البطولة الأوروبية وحقق فوزا مستحقا 3 - 1 على شيريف تيراسبول ليعرقل مغامرة بطل مولدوفا الذي مني بالهزيمة بعدما فاز في مباراتيه السابقتين بالمجموعة على شاختار والريال.

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على استاد "دونباس آرينا" بمدينة دونيتسك الأوكرانية ، لقن الريال مضيفه شاختار درسا قاسيا وألحق به هزيمة ثقيلة في عقر داره ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتقدم إلى صدارة المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام شيريف تيراسبول.

وواجه الريال ندية واضحة ودفاعا صلدا من شاختار في الشوط الأول الذي أنهاه لصالحه بهدف من النيران الصديقة إذ سجله سيرجي كريفتسوف لاعب شاختار عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

ولكن السد الدفاعي لشاختار انهار في الشوط الثاني لتستقبل شباكه ثلاثة أهداف في أول 20 دقيقة من هذا الشوط وسط تألق واضح من بنزيمة وفينيسيوس جونيور.



وجاءت الأهداف الثلاثة بتوقيع فينيسيوس في الدقيقتين 51 و56 ورودريغو في الدقيقة 65 فيما اختتم الفرنسي كريم بنزيمة التسجيل في المباراة بالهدف الخامس للريال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للقاء.



وعلى استاد "سان سيرو" بمدينة ميلان الإيطالية ، أوقف انتر ميلان انطلاقة شيريف تيراسبول وتغلب عليه 3 - 1 ليكون الفوز الأول لانتر في المجموعة.



وأنهى انتر الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله إدين دزيكو في الدقيقة 34 ، وفي الشوط الثاني ، سجل سيباستيان تيل هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 52 ، ولكن انتر رد بهدفين متتاليين سجلهما أرتورو فيدال وشتيفان دي فري في الدقيقتين 58 و67 .



ورفع انتر رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف الريال وشيريف تيراسبول.