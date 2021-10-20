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20 ديسمبر موعداً لمناقشة "روزنامة" بطولات جديدة

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رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

20 ديسمبر موعداً لمناقشة "روزنامة" بطولات جديدة

لندن - د ب أ

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أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سوف يتم عقد مؤتمر في 20 ديسمبر المقبل، بهدف طرح مقترح متفق عليه بشأن الروزنامة الدولية الجديدة لكرة القدم للرجال والسيدات.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الاتحاد الدولي للعبة أطلق عملية مشاورات أثارت الكثير من الجدل حول مستقبل كرة القدم ابتداء من عام 2024، والتي تتضمن إقامة كأس العالم كل عامين.

ويدرك إنفانتينو أن هناك العديد من الانتقادات والتعليقات السلبية بشأن هذه الخطط ، لكنه أوضح أيضا أن هناك ردودا متحمسة وإيجابية. وقال إنفانتينو: "هدفي هو لم الشمل، لا بد أن نجتمع معا لأننا نتحدث عن اللعبة العالمية".

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