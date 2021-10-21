الادعاء العام الفرنسي يطالب سجن بنزيمة 10 أشهر

ذكرت تقارير وسائل إعلام اليوم الخميس أن الادعاء الفرنسي طالب بمعاقبة كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد بالسجن عشرة أشهر مع إيقاف التنفيذ بعد اتهامه بابتزاز زميله السابق في منتخب فرنسا ماتيو فالبوينا في قضية ترتبط بشريط جنسي. كما أوصى المدعون بتغريم بنزيمة 75 ألف يورو.

ويزعم محققون أن بنزيمة شجّع فالبوينا على دفع أموال لمبتزين هددوا بنشر شريط الفيديو.

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ونفى بنزيمة البالغ عمره 33 عاما ارتكاب أي خطأ. ولم يتسن على الفور الوصول لمحامي بنزيمة للتعليق.

وفقد بنزيمة وفالبوينا مركزيهما في تشكيلة منتخب فرنسا بعد الفضيحة التي وصفت "بقضية الشريط الجنسي" في 2015. وعاد بنزيمة إلى تشكيلة فرنسا في بطولة أوروبا هذا العام.