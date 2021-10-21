المنتخب السعودي 49 عالمياً في ترتيب المنتخبات

تقدم المنتخب السعودي 7 مراكز في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لترتيب المنتخبات لشهر أكتوبر ليصبح الـ49 على مستوى العالم.

وكان المنتخب السعودي في المركز الـ 56 في تصنيف المنتخبات الشهر الماضي ليلعب بعدها مباراتين في المرحلة الأخيرة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 ويحقق الفوز فيهما أمام اليابان والصين.

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وعلى مستوى قارة آسيا تصدر منتخب إيران، 22، التصنيف يليه منتخب اليابان، 28، ثم أستراليا، 34، ثم كوريا الجنوبية، 35، ثم قطر، 46.

وتصدر منتخب السنغال، 20، تصنيف قارة أفريقيا يليه منتخب تونس، 27، ثم المغرب، 29، ثم الجزائر، 30، نيجيريا، 36.

وجاء ترتيب المراكز العشر الأولى كالتالي، بلجيكا، البرازيل، فرنسا، إيطاليا، إنجلترا، الأرجنتين، إسبانيا، البرتغال، المكسيك، الدنمارك.