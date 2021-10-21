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بايرن يكتسح بنفيكا في 20 دقيقة

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بنفيكا بايرن
بايرن رفع رصيده إلى 9 نقاط

بايرن يكتسح بنفيكا في 20 دقيقة

لشبونة - د ب أ

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واصل بايرن ميونخ انطلاقته الرائعة بالمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 4 - صفر على مضيفه بنفيكا البرتغالي، يوم الأربعاء، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وفي العاصمة البرتغالية لشبونة، جاءت أهداف بايرن في ثلث الساعة الأخير من عمر المباراة، إذ افتتح ليروي ساني التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة 70، قبل أن يحرز إيفرتون، لاعب بنفيكا، هدفا عكسيا لمصلحة الفريق الألماني في الدقيقة 80.

وأضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 82، فيما اختتم ساني مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 85، ليواصل الفريق البافاري نتائجه الجيدة خارج ملعبه، بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في معقله "أليانز أرينا" للمباراة الـ20 على التوالي.

وأحكم بايرن قبضته على الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث التي خاضها في المجموعة، فيما بقي بنفيكا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، واحتل برشلونة المركز الثالث بثلاث نقاط، متفوقا بفارق نقطتين على دينامو كييف متذيل الترتيب.

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