برشلونة يربط "خليفة ميسي" بـ 6 أعوام ومليار يورو

أعلن برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء أن مهاجمه الشاب أنسو فاتي وافق على توقيع عقد جديد طويل الأمد يستمر حتى 2027.



ويتضمن العقد الجديد للدولي الإسباني البالغ عمره 18 عاما شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو على غرار الشرط الجزائي الذي تضمنه عقد زميله الشاب الآخر بيدري.

ومنح برشلونة رقم "10" الأيقوني والذي كان يحمله الأسطورة ليونيل ميسي، إلى فاتي المولود في غينيا بيساو، مطلع الموسم الجاري.

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ولعب فاتي 49 مباراة مع برشلونة منذ ظهوره الأول في أغسطس 2019، سجل خلالها 15 هدفاً.