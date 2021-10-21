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بونوتشي: أفرطنا في الاعتماد على رونالدو

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بونوتشي بجانب رونالدو سابقا

بونوتشي: أفرطنا في الاعتماد على رونالدو

برلين - د ب أ

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أكد ليوناردو بونوتشي مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي أن فريقه اعتمد بشكل مبالغ فيه على لاعبه البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وانضم رونالدو إلى يوفنتوس في 2018 وقاده للفوز بلقب الدوري الإيطالي مرتين لكن قائد المنتخب البرتغالي عاد إلى مانشستر يونايتد قبل شهرين.

ويسير يوفنتوس بخطى ثابتة في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا ويتصدر المجموعة الثامنة للبطولة القارية برصيد تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية كان آخرها الفوز على زينيت سان بطرسبرغ الروسي بهدف دون رد مساء الأربعاء.

لكن على النقيض تراجعت مسيرة يوفنتوس بشكل لافت في الدوري الإيطالي، إذ يحتل المركز السابع قبل مباراة الديربي أمام إنتر ميلان حامل اللقب يوم الأحد المقبل.

وقال بونوتشي لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا"، "الأمر حقيقي بالتأكيد ، هذا ما قلناه جميعا ، في الماضي الحديث فقدنا شخصية يوفنتوس".

وأضاف "نحن جميعا نلعب مع بطل عظيم ونريده أن يؤدي بشكل جيد ، لذا ربما فقدنا الرغبة في المعاناة والتضحية بأنفسنا ، لأننا افترضنا أنه (رونالدو) سيسوي المسألة بنفسه".

وختم بونوتشي بالقول "المدرب قام بعمل جيد حقا لإعادة هذه الروح والتواضع ونحن جميعا نعمل سويا الآن لتحقيق النتائج".

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