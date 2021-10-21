رحيل ميسي يحول الأنظار إلى مواهب شابة في "الكلاسيكو"

سيتصدر لاعبان صاعدان العناوين في أول مباراة قمة بين برشلونة وريال مدريد منذ انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان إذ تتجه الأنظار يوم الأحد نحو الموهوبين فينيسيوس جونيور وأنسو فاتي في المواجهة الكلاسيكية التي تجمع عادة أفضل نجوم اللعبة.

ولا يزال أمام الثنائي الكثير لتقديمه في الملاعب لكن بفضل مواهبهما تحولا إلى الواجهتين الجديدتين للناديين.

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ففي برشلونة يبقى فاتي من النقاط الإيجابية القليلة في الموسم الذي بدأ بفقدان ميسي الذي فطر القلوب وسط أزمة مالية أدت أيضا إلى عودة أنطوان غريزمان إلى أتلتيكو مدريد.

وبعد غيابه لمدة عام تقريبا بسبب إصابة قوية بالركبة اليسرى تطلبت الخضوع لأربع جراحات عاد المهاجم الإسباني (18 عاما) للعب في آخر خمس مباريات وكان أفضل لاعب بالفريق في هذه الفترة.

وسجل هدفا في غضون عشر دقائق بعد نزوله بديلا في أول مباراة عقب عودته أمام ليفانتي كما أحرز هدفا رائعا بتسديدة من خارج منطقة الجزاء خلال الفوز على فالنسيا بعد انتفاضة يوم الأحد الماضي.

ونال مكافأة على جهده بإعلان برشلونة تمديد عقده حتى 2027 ليتضمن شرطا جزائيا بقيمة مليار يورو. وسطع اسم فاتي، الذي ورث القميص رقم 10 من ميسي، في النادي الكتالوني في سن 16 حين أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل في تاريخ دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وفرض نفسه سريعا ضمن أكثر المواهب الواعدة في العالم وبات أصغر لاعب يحرز هدفا في دوري أبطال أوروبا وكذلك أصغر لاعب يسجل مع منتخب إسبانيا.

وسيشكل فاتي على الأرجح مصدر التهديد الرئيسي على ريال مدريد بجانب ممفيس ديباي وسيرجيو أغويرو العائد من إصابة بربلة الساق منذ فترة الإعداد للموسم وشارك لوقت قصير أمام بلنسية ودينامو كييف بدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

أما في ريال مدريد يقضي كريم بنزيمة على الأرجح أفضل موسم بمسيرته وبات مرشحا للفوز بالكرة الذهبية.

ويتصدر بنزيمة ترتيب الهدافين بدوري الدرجة الأولى الإسباني برصيد تسعة أهداف كما قدم سبع تمريرات حاسمة لكن رغم المستوى الممتاز للاعب فرنسا ركزت العناوين في مدريد على زميله في الهجوم.

وأحرز البرازيلي فينيسيوس (21 عاما) ثنائية في فوز ريال 5-صفر على شاختار دونيتسك بدوري الأبطال هذا الأسبوع وبتسجيله سبعة أهداف في 11 مباراة هذا الموسم تحسنت أرقامه بالفعل مقارنة بحصيلة الموسم الماضي بأكمله حين سجل ستة أهداف في 49 مباراة.

وغالبا ما تعرض لانتقادات في السنوات الماضية بسبب غياب الدقة في اللمسة الأخيرة لكنه تحسن تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي وهز الشباك سبع مرات من 17 محاولة فقط على المرمى. وسيحصل فينيسيوس على فرصة يوم الأحد في كامب نو للمواصلة في إسكات المنتقدين.

وتألق في آخر مواجهة ضد برشلونة في سانتياغو برنابيو في مارس 2020 حين أحرز هدفا رائعا وسيكون من الصعب إيقافه هذه المرة أيضا.

ويلتقي المتصدر الحالي ريال سوسيداد مع حامل اللقب أتلتيكو مدريد يوم الأحد. ويتساوى فريق المدرب دييغو سيميوني مع ريال وإشبيلية وأوساسونا برصيد 17 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن القمة.

ويحل مفاجأة الموسم رايو فايكانو ضيفا على ريال بيتيس في إشبيلية. ويحتل رايو المركز السادس ولديه 16 نقطة متقدما بنقطة واحدة على برشلونة السابع وبيتيس.