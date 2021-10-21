رونالدو يسجل هدفاً قاتلاً ويحبط أتالانتا

نجح مانشستر يونايتد في انتزاع فوز صعب من ضيفه أتالانتا الإيطالي بنتيجة 3 - 2 يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجوعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان الفريق الإيطالي قد تقدم بهدفين سجلهما كل من ماريو باساليتش في الدقيقة 15، وميريح ديميرال في الدقيقة 28. لكن مانشستر يونايتد نجح في تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، عبر كل من ماركوس راشفورد في الدقيقة 53، والمدافع هاري ماجواير في الدقيقة 75، قبل أن يختتم البرتغالي كريستيانو رونالدو عودة فريقه القوية بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81.

مادة اعلانية

وصالح الفريق الإنجليزي جماهيره، عقب سلسلة من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، حيث كان الفريق قد حقق فوزا واحدا فقط في آخر خمس مباريات خاضها في كل البطولات، وجاء ذلك الفوز على فياريال الإسباني في الجولة الثانية بالمجموعة ذاتها من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض مانشستر يونايتد للخسارة في مباراتين من آخر ثلاث مباريات خاضها الفريق في الدوري الإنجليزي، وكانت الهزيمة الأخيرة أمام ليستر سيتي بنتيجة 2 - 4، ومن قبلها التعادل 1 - 1 مع إيفرتون، وقبل ذلك الخسارة أمام أستون فيلا صفر - 1 والخروج من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على يد ويستهام بالخسارة صفر - 1.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، اكتسح فياريال الإسباني مضيفه يونغ بويز السويسري 4 - 1. وسجل يرمي بينو الهدف الأول للفريق الإسباني في الدقيقة السادسة، فيما أضاف جيرارد مورينو الهدف الثاني في الدقيقة 16، قبل أن يقلص ميشاك إيليا الفارق للفريق السويسري في الدقيقة 77. وفي الدقيقة 88 سجل ألبرتو موريو الهدف الثالث لفياريال، قبل أن يختتم صامويل شاكويزي رباعية فياريال في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبعد نهاية مباريات الجولة الثالثة، اعتلى مانشستر يونايتد صدارة ترتب المجموعة برصيد ست نقاط، بفارق نقطتين عن فياريال صاحب المركز الثاني، والمتفوق بفارق الأهداف على أتالانتا الإيطالي في المركز الثالث بنفس الرصيد، فيما يتذيل يانج بويز ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط.